Bakkers hebben handen vol met brood én paaseieren maken

Want coronacrisis of niet, paaseitjes zullen er gekocht worden, zegt Delrue. "Het is een bijzondere situatie. Aan één kant zullen we geen eitjes meer kunnen maken voor scholen, bedrijven of jeugdbewegingen. Dat valt voor ons allemaal weg. Maar tegelijk houden mensen nu wel meer budget over. Ze gaan niet meer op vakantie naar de zon of wintersport, kunnen niet meer op restaurant. Dat geld kan dus naar chocolade gaan. Al verwachten we dat ze lastminute zullen komen. Nu ouders toch geen eitjes kunnen verstoppen voor de kinderen die thuis rondlopen. Maar geloof me, ze zullen net zo verwend worden als vorige jaren."