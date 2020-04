Bart De Wever (N-VA): "Rusten op een bankje verboden? Sorry, dat ga ik niet handhaven"

Volgens De Wever is het nu de taak van de Wetstraat om volop in te zetten op een exitstrategie. "Die is er momenteel niet, dat is zorgwekkend. We moeten goed beseffen dat we op een lager welvaartsniveau zullen wakker worden, en dat we een stap achteruit zullen moeten zetten in onze levensstandaard."

Dat is volgens hem voor veel mensen nu al het geval: "Zeker in de stad betekent dat voor mensen die nu al van maand tot maand leven, dat ze echt in armoede terecht zullen komen. Dat zien we nu al bij het OCMW in Antwerpen, waar de cijfers spectaculair stijgen van mensen die hulp nodig hebben." Voor De Wever is het duidelijk wat de grootste opdracht voor de regering is: "De exitstrategie in mekaar zetten en de economische herlancering deftig voorbereiden."