Bestolen restauranthouder getuigt: “Bezoek je gesloten zaak regelmatig voor je voor verrassingen komt te staan”

Omdat er in ‘La Pipe d’Anvers’ nog afhaalmaaltijden worden gemaakt, merkte Daelemans de inbraak op. “Niet iedereen komt op dit moment in zijn zaak als deze gesloten is om wille van de coronamaatregelen”, zegt Daelemans. “Ik roep iedereen op om dat wel te doen, voor je plots voor verrassingen komt te staan.”

Ondertussen is de politie langs geweest voor een sporenonderzoek en kreeg Daelemans ook al enkele tips van de buren. “Iemand in de straat heeft rond het tijdstip van de inbraak een busje gezien dat mensen kwam oppikken. Ik heb deze tip doorgespeeld aan de politie en ik hoop dat de daders snel gevat worden. In tussentijd ben ik waakzaam en slaap ik samen met mijn honden in de woonkamer tot de sloten vervangen zijn.”