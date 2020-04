"Blijf in je kot!", zegt voormalige tv-presentatrice Marleen Gordts, nadat haar vader overleed aan het coronavirus

Een begrafenis in coronatijden is anders dan normaal. "Omdat het om een coronapatiënt ging, wilde de begrafenisondernemer geen fysiek contact", zegt Marleen Gordts. "Alles moest via mail en telefoon." De begrafenisplechtigheid moet in beperkte kring gebeuren. "We zullen met dertien zijn, ons mama, de drie kinderen en de kleinkinderen. We hebben gekozen voor een crematie. Op die manier kunnen we de urne bewaren en later, als alles voorbij is, een herdenkingsbijeenkomst organiseren."