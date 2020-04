Bekijk de bloesems in uw kot dankzij app: "Blossom Greetings"

Tongenaren die tijdens deze zonnige dagen naar buiten trekken voor een fiets- of wandeltocht in de bloesemstreek kunnen de foto's die ze maken delen via de app 'Blossom Greetings'. "Wij vragen onze bewoners die nu toch in de eigen streek op pad gaan om de foto's die ze maken te delen in deze app", zegt schepen van Toerisme An Christiaens (CD&V). "Zo kan iedereen in Vlaanderen toch van de bloesems genieten. We doen dit als een alternatief voor de start van het toeristisch seizoen."