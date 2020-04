Britse actrice Honor Blackman (94), die bondgirl "Pussy Galore" speelde, overleden

De actrice is in haar huis in Sussex een rustige dood gestorven, die volgens haar familie niets met het coronavirus had te maken. "Naast een geliefde moeder en grootmoeder, was Honor een actrice met een enorm productief creatief talent", zegt haar familie in een verklaring. "Met een buitengewone combinatie van schoonheid, hersenen en fysieke kracht, samen met haar unieke stem en toegewijde werkethiek, bereikte ze een ongeëvenaarde iconische status in de wereld van film en entertainment."

Blackman speelde in "Goldfinger" uit 1964 de pilote Pussy Galore, die eerst voor de schurk Goldfinger (Gert Fröbe) werkte, om dan de kant van James Bond (Sean Connery) te kiezen.

De actrice was in de jaren zestig ook bekend voor haar rol als Cathy Gale in de tv-serie "The Avengers". Haar andere rollen waren onder meer die van Hera in de film "Jason and the Argonauts", en van Laura West in de Britse tv-serie "The Upper Hand" uit de jaren negentig.