"Vandaag" heeft de burgemeester van Sint-Truiden een dag gevolgd. De stad van Veerle Heeren (CD&V) is een van de ergst getroffen steden door de coronacrisis. Ook de man van Heeren is opgenomen in het ziekenhuis. "Ik werk op adrenaline en ik weet dat mijn man in goede handen is in het ziekenhuis", zegt Veerle Heeren.