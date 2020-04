Buschauffeur Conny is blij dat ze weer kan werken: "Het was maar saai thuis. Ik verveelde me."

Conny Popelier zat vijf dagen thuis in Keiem. "Door de coronacrisis rijden er minder belbussen en zijn er dus chauffeurs op overschot. Er is een nu beurtrol. Iedereen moet een week thuisblijven. Vorige week was ik aan de beurt, maar ik ben blij dat het voorbij is."

"Die week thuis was geen pretje", vertelt Conny. "Ik heb gepoetst en de kasten opgeruimd. Ik zat ook veel op het internet. Maar na een tijd vond ik het maar saai en verveelde ik me."

Maandagochtend reed ze weer met de bus. Dat vertelde ze aan Radio 2 West-Vlaanderen. "Ik ben op weg naar het station van Oostende en het is erg rustig. Ik heb nog maar één passagier gehad en die is intussen alweer uitgestapt. Hopelijk kan ik nog veel mensen oppikken."

Conny heeft een dochter van 29 die als verpleegster werkt in een ziekenhuis in Oostende. "Ze woont in Brugge en ik kan alleen maar bellen met haar. Als ik haar verhalen hoor, is het daar niet om te lachen. Het is een echte stressjob."