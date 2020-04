Het aantal kilometers dat auto’s én vrachtwagens afleggen, blijft dalen door coronacrisis

Opvallend is dat in de eerste week van de crisismaatregelen – de week van 16 maart – het aantal afgelegde kilometers met de auto onmiddellijk sterk afneemt (-44 procent). Er zijn nog nauwelijks verplaatsingen tussen thuis en school en door thuiswerk is er veel minder pendelverkeer. Het advies “blijf in uw kot” veroorzaakt ook een sterke daling van het vrijetijdsverkeer. In de twee weken erna daalt het aantal afgelegde kilometers met auto’s (maar ook met bestelwagens en motors) tot 66 procent in vergelijking met het niveau van voor corona.

Bij de vrachtwagens verloopt de terugval meer geleidelijk. In de eerste week slechts 5 procent maar in de week voor de paasvakantie is dat al 25 procent. Dat is niet onlogisch. Supermarkten en grote e-commercebedrijven blijven op volle toeren draaien maar door de mondiale coronacrisis neemt de activiteit in de maakbedrijven en in de havens gradueel af. Dat veroorzaakt natuurlijk minder trafiek op de weg.