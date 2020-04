'Coronaploegen' politie AMOW dragen voortaan bodycams

"De bodycams dienen in de eerste plaats voor situaties die uit hand dreigen te lopen", legt Fred Scraeyen van de politie uit. "Maar in deze coronatijden bieden ze een bijkomend voordeel. Het maakt het makkelijker om overtredingen op de coronamaatregelen te registreren. Ze worden opgenomen in de verslagen van het proces-verbaal en dan is er achteraf geen discussie mogelijk".

De bodycams zullen systematisch worden ingezet om opnames te maken van samenscholingen, winkels en horecazaken die de sluitingsplicht niet respecteren, alsook tegen het bedreigen of bespuwen van politiemensen.