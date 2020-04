Dakbrand veroorzaakt grote rookpluim, maar bewoner merkt niets

Rond 19.30 uur heeft de roofing van een gebouw in de Oranjestraat in Antwerpen vuur gevat. De oorzaak is nog onbekend. De brand veroorzaakte een grote rookpluim die van ver te zien was.

De brandweer had de brand wel snel onder controle. Alleen het dak is beschadigd door het vuur. Het dakappartement heeft waterschade opgelopen. De bewoner was thuis maar had nog niet in de gaten dat er een brand was. Niemand raakte gewond.