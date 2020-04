De coronacrisis bracht even eenheid, maar op het politieke schaakbord worden de pionnen alweer klaargezet

“De coronacrisis heeft iedereen eventjes in een eenheid geduwd, maar die is nu stilaan achter de rug”, ziet De Vadder. “Eigenlijk is men al aan de toekomst aan het denken.” Je hoort het knarsetanden in Antwerpen, bij Bart De Wever: “Het idee dat de regering goed vertrokken is, ziet men bij de N-VA met lede ogen aan.”

Het moet frustrerend zijn dat niet Bart De Wever of Jan Jambon als premier het volk toespreekt, maar Sophie Wilmès (MR), die door de nieuwswebsite Politico de conciërge van België werd genoemd.

Bovendien leeft in Franstalig België het idee dat men de volgende regering eigenlijk al zo goed als gevormd heeft: de zogenoemde Vivaldi-coalitie, met de socialisten, groenen, christendemocraten en liberalen, maar zonder de N-VA. Daarbij aast de PS op de ministerporteuille van Maggie De Block, om die post terug naar de Franstalige socialisten te halen, vandaar ook de kritiek op haar beleid.

“Dus je voelt het: de pionnen worden nu al klaargezet voor wat er na de coronacrisis zal gebeuren”, besluit De Vadder.

Beluister hier de volledige analyse van Ivan De Vadder in "De ochtend" op Radio 1: