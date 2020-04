Textielbedrijf uit Deinze maakt mondmaskers uit sportkledij: “Misschien gaan we hiermee voort"

Textielbedrijf Liebaert maakt normaal elastische stoffen voor de sport- en lingeriemode en de medische sector, maar die productie is tijdelijk stilgelegd. “Het was niet zo moeilijk om over te schakelen op mondmaskers. Het is geen ingewikkeld product om te maken, maar er komt wel veel bij kijken,” zegt zaakvoerder Matthieu Liebaert.

"We hebben de nodig kennis in huis, dus we hebben daar snel op ingespeeld", 12 medewerkers maken zo'n 2.500 stuks per week. "We gebruiken de stof die bedoeld was voor onze elastische sportbroeken”, zegt Matthieu Liebaert.