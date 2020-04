Overheid steunt dienstencheque-bedrijven, maar klanten én poetshulpen staan niet te springen

Maar niet alle poetshulpen zullen vandaag opnieuw starten. "We hebben alleenstaande ouders in dienst, mensen die tot de risicogroep behoren… We proberen zoveel mogelijk werknemers aan te moedigen, maar we moeten daar ook realistisch in zijn."

"We bekijken of we onze huishoudhulpen extra kunnen opleiden om in deze situatie aan de slag te kunnen gaan. Er is ook een speciaal telefoonnummer waar werknemers naar kunnen bellen met zorgen of vragen", vertelt Seeldrayers.