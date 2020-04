District Borgerhout zendt huwelijken live uit via het internet

Sinds vrijdag 3 april worden alle huwelijken in Borgerhout gelivestreamd. Via een link, die de koppels vooraf krijgen, kunnen familie en vrienden de plechtigheid volgen via het internet. Door de coronamaatregelen mogen alleen nog het huwende koppel zelf en maximaal 4 getuigen naar het gemeentehuis komen.

De komende week is in Borgerhout de helft van de huwelijken door de trouwers zelf geannuleerd. Vijf andere koppels willen wel trouwen. Familie en vrienden zullen dat dus thuis live kunnen volgen, zegt districtsburgemeester Marij Preneel (Groen): "Wij zetten een laptop op de tafel naast de ambtenaar van de burgelijke stand, zodat je het koppel en de ambtenaar kan zien. Via een streamingsprogramma wordt het dan uitgezonden."

Om te kunnen volgen heb je alleen de link van het koppel nodig. Je hebt geen account of login nodig, alleen een smartphone, tablet of laptop en internet.