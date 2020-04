Eenzaam in uw kot? Bel eens een "dichter van wacht" op

Wie het gratis 0800-nummer van “Dichters van wacht” vormt weet niet van tevoren wie er aan de lijn komt. Dat is net de verrassing. Het kan een gevestigde naam zijn, zoals Joke van Leeuwen of Bart Moeyaert, of iemand die wat minder bekend is. Hoe dan ook: met zo’n dichter(es) van wacht voert u een persoonlijk gesprekje en daarna leest hij of zij een gedicht voor. Elke avond tussen 20 uur en 22 uur, tot en met zaterdag.