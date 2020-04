Fatih-moskee in Beringen mag van de stad niet oproepen tot gebed voor de zorgsector

Ook de moslimgemeenschap in Beringen wil zijn dank voor en solidariteit met de mensen in de zorg tonen. Ze wilde daarom iedere dag via de luidsprekers van de moskee oproepen tot gebed voor mensen in de zorg. Maar het stadsbestuur geeft daarvoor geen toestemming. Heel wat inwoners hebben kritiek op die beslissing. Ze hebben daar geen begrip voor, zeggen ze, in een tijd dat iedereen dezelfde zorgen deelt en solidariteit belangrijk is.