Gepensioneerd diensthoofd keert terug naar woonzorgcentrum in Bredene: "Eens een witte schort, altijd een witte schort"

Voor de woonzorgcentra zijn het hectische dagen door het meedogenloze coranavirus. Of ze proberen het virus buiten te houden, of er zijn besmettingen bij bewoners en personeel. Alle hulp is dus welkom. Daarom is Chantal Haulain opnieuw aan de slag gegaan in het woonzorgcentrum Jacky Maes in Bredene. "Ik was bijna een jaar geleden gestopt en was net gewend aan mijn nieuwe leven. En toch heb ik niet getwijfeld. Ik had het thuis al gezegd: als ze me terugvragen, doe ik het meteen. Eens een witte schort, altijd een witte schort."