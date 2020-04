Hotelier uit Middelkerke gaat als verpleger werken in Sint-Truiden

Jan Simons begon drie jaar geleden in Middelkerke met het hotel Belle Dune, vlakbij de Warandetoren (de vroegere watertoren die nu een uitkijktoren is). Maar de coronacrisis slaat hard toe: "Alle reservaties voor mei en juni zijn geannuleerd. En ook juli en augustus beginnen leeg te lopen. Ik vrees dat ik de gevolgen van deze crisis een jaar zal voelen."

Zo lang wil Jan niet stilzitten. Hij heeft 12 jaar als verpleger gewerkt, onder andere in Sint-Truiden. "Mijn roots liggen in Landen in Vlaams-Brabant, niet ver van Sint-Truiden. Het ziekenhuis daar - Sint-Trudo - is één van de zwaarst getroffen klinieken in België. Ze hebben daar personeel te kort. En ik heb me aangemeld."

Jan gaat morgen al aan de slag in Sint-Trudo. "Ze hebben me ingedeeld bij de mobiele equipe. Die kan elke dag ingeschakeld worden op een andere afdeling. Het is intussen drie jaar geleden dat ik gewerkt heb als verpleger, maar het zit nog altijd in mijn vingers."

Uiteraard zijn er risico's om zelf besmet te geraken met COVID-19. "Ja, ik ben me daar natuurlijk van bewust. Maar daar moet je mee leren leven. Wat zou er gebeuren als iedereen in de zorgsector afhaakt uit schrik? De mensen in de warenhuizen blijven toch ook aan de slag."

Jan wou desnoods als vrijwilliger aan de slag in Sint-Truiden maar hij krijgt een loon. "Dat is welkom want ik heb geen inkomsten uit mijn hotel in Middelkerke. Er zijn alleen maar kosten."