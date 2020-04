Brugge opent noodopvang voor kwetsbare kinderen

Er zijn 4 bedden voorzien voor kinderen die beter niet thuis blijven omdat het daar niet veilig is. Soms kunnen die kinderen terecht bij familieleden, maar nu is het risico op een coronabesmetting te groot.

"Jeugdhulpvoorziening De Patio in Brugge is goed voorbereid op de komst van de kinderen", zegt directeur Toine Perneel. "Ze kunnen zelfs buiten spelen in de stadstuin. Daar staat een schommel en nog wat andere speeltuigen gemaakt door de scouts. Zij hebben een handje toegestoken. We hebben ook heel veel puzzels, gezelschapspelletjes en knutselmateriaal kunnen verzamelen. De kinderen die hier opgevangen worden, willen we vooral een veilige plek aanbieden. Ze moeten hier kunnen bekomen van de barre thuisomstandigheden."