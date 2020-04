Op ontdekkingsreis of een virtuele expositie bezoeken: C-Mine Genk zorgt voor cultuur in je kot

Voor Genks schepen van cultuur Anniek Nagels (CD&V) was een vakantie zonder creatieve prikkels absoluut geen optie. “Samen met onze partners zijn we op zoek gegaan naar alternatieve mogelijkheden”, vertelt de schepen. “Zo pakken we elk jaar uit met een grote C-mine expeditie op maat van kinderen. We hebben nu een soortgelijke ontdekkingstocht in elkaar gestoken met het bekende figuurtje Cyriel de Krekel. Je kan die downloaden in de vorm van een 22 pagina’s tellende opdrachtenbundel. Kinderen van 6 tot 12 jaar wanen zich echte ontdekkingsreizigers en zijn er gegarandeerd een halve dag zoet mee."