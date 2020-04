Correspondent Leen Vervaeke is terug in Wuhan: "Ze kijken hier met verontwaardiging naar het buitenland"

Nu het coronavirus de rest van de wereld lamlegt, lijkt het normale leven terug op gang te komen in China, al gaat dat behoorlijk langzaam. "Als je het vergelijkt met de afgelopen tien weken, toen er niemand op straat was, is het zeker hoopvol. Bussen en metro’s rijden weer, je ziet mensen op straat en in de winkel. Er is vooruitgang, maar het gaat stapje voor stapje. Wuhan is nog niet de bruisende miljoenenstad die ze voor corona was."

De afgelopen 24 uur werden er in China 39 nieuwe besmettingen gemeld, waarvan één binnenlandse en 38 bij Chinezen die terugkwamen uit het buitenland. Opvallend: er zijn ook 78 asymptomatische besmettingen vastgesteld, en die worden niet bij de officiële cijfers geteld.