Lieve Blancquaert maakte foto’s op corona-afdeling van UZ Gent: “Ik weiger na de crisis kussen en knuffelen te laten”

Lieve Blancquaert was aan het werk in het buitenland, toen ze op 14 maart terug naar België moest komen door de corona-crisis. Meteen viel alles stil: de drukke agenda met opnames en lezingen werd helemaal geannuleerd. “Toch jeukten mijn vingers als journalist”, vertelt de fotografe bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. “Je hebt het gevoel dat je geschiedenis meemaakt. Daarom vroeg ik toestemming aan het UZ om er een week lang foto’s te maken.”

De foto's verschenen het voorbije weekend in de krant De Morgen.

