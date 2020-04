Limburgse woonzorgcentra slaken noodkreet. "Alle bewoners en personeel moeten getest worden"

De eerste testresultaten in de woonzorgcentra Villa Rosa en 't Meiland spreken voor zich. Er werden 66 bewoners getest en 42 van hen bleken besmet te zijn. De stad die de twee woonzorgcentra beheert, neemt vandaag nog extra maatregelen. "We nemen vanmiddag nog een vleugel in het vroegere gebouw van 't Meiland in gebruik", zegt de bevoegde schepen Pascal Monette (Open VLD). "We zullen daar een groep van 20 bewoners die getest zijn en gezond bleken, onderbrengen. Bewoners met een positieve test worden nauw opgevolgd op een gespecialiseerde afdeling in Villa Rosa"