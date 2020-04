Liveblog: Britse premier Boris Johnson naar intensieve zorg overgebracht, coronaregels (licht) bijgesteld

Vanaf deze week worden 20.000 testkits verspreid over de woonzorgcentra, om de verspreiding van het coronavirus wat beter in kaart te brengen. De grote vraag is dan: wat als blijkt dat personeelsleden die geen ziektesymptomen hebben toch positief testen en dus anderen kunnen besmetten. Dat zou namelijk een impact hebben op het beschikbare personeel.

Volgens professor huisartsengeneeskunde Jan De Lepeleire is er geen andere keuze dan die mensen uit het werkveld te halen. "Dan zullen we zien hoeveel mensen we te kort hebben om de zorg te leveren, in een sector waar al heel wat mensen zijn uitgevallen", zei hij in "Terzake".