Met de auto naar het bos, rolschaatsen en zitbankjes: deze coronaregels zijn (licht) bijgesteld

Vanmorgen ontstond ook politieke discussie over de zitbanken in de straten. Mag je daar nu even op gaan zitten of niet? N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever stelde dat hij het verbod om even te rusten op zo'n bankje niet gaat handhaven. Volgens Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten is het een kwestie van gezond verstand dat mensen eventjes mogen uitrusten op een bankje onderweg wanneer ze gaan lopen, fietsen of wandelen.

Nochtans hebben heel wat steden en gemeenten op verschillende plaatsen de bankjes afgezet en zijn er ook al boetes uitgedeeld. In de richtlijnen van het federaal crisiscentrum staat namelijk dat mensen permanent in beweging moeten zijn. "Het is bijvoorbeeld verboden om in de parken te gaan zitten."

Daar is nu wel een aanvulling op. "Ten aanzien van zwangere vrouwen en ouderen moet er tolerantie aan de dag gelegd worden. De maatregel mag ook niet strikt toegepast worden op mensen met een beperkte mobiliteit of een mentale handicap." Maar andere mensen moeten wel degelijk in beweging blijven, aldus Yves Stevens van het crisiscentrum. "Dus dan is het niet toegestaan om op een bankje in het gras te gaan zitten genieten van de zon."