Ongeval op E313 in Ranst: weg versperd met plantjes

Een monovolumewagen reed op maandagochtend in op een aanhangwagen van een tuinbedrijf. Dat gebeurde op de E313 in Ranst in de richting van Antwerpen, ter hoogte van het Q8-tankstation. Door het ongeval kwamen er zo’n 100 plantjes die in de aanhangwagen zaten, op het wegdek terecht. De brandweer moet alles opruimen. Hierdoor waren er drie rijstroken versperd en ontstond er een file. Bij het ongeval raakte één persoon lichtgewond.