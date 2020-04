Oostenrijk versoepelt coronamaatregelen vanaf 14 april, maar erg geleidelijk

Merkel noemde de corona-epidemie de grootste crisis ooit voor de Europese Unie. De oplossing kan enkel een nog sterker Europa zijn dat beter functioneert, zei ze. Volksgezondheid is dan wel geen kernbevoegdheid van de EU, maar toch drong Merkel aan een op "soevereiniteit" inzake de productie van mondmaskers en andere beschermende kledij voor medisch personeel dat tenminste voor een deel in Europa en onder Europese controle gemaakt zou moeten worden. Nu gebeurt dat grotendeels in China of elders in Azië.