Opnieuw kanaries gestolen in Tongerlo

Uit een volière in de Oevelsedreef in Tongerlo, bij Westerlo, zijn dit weekend 25 kanaries gestolen. De daders forceerden het schuifslot. Vorige week werden er ook al 60 kanaries gestolen uit een andere volière in de buurt. Volgens de politie gaat het mogelijk om dezelfde daders, maar van een plaag spreken ze niet. Wie iets gezien heeft, kan dat melden bij de politie.