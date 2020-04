Orkaan treft eilandengroep Vanuatu in de Stille Oceaan met volle kracht, eilanden zijn afgesloten

Harold was toen nog een orkaan van categorie 2 op de schaal van Saffir-Simpson. Vannacht is de orkaan ingebeukt op de eilandengroep Vanuatu ten zuiden van de Solomonseilanden. Op dat ogenblik had Harold een kracht van categorie 5, dat is de hoogste op de schaal. Er zijn windstoten gemeten tot 235 kilometer per uur.

De orkaan heeft tot hevige regens, overstromingen en vloedgolven geleid en er worden verwoestingen gemeld op tal van eilanden. Over slachtoffers is nog niets bekend, maar de twee grootste eilanden, Espiritu Santo en Malekula, zijn volgens het VN-kinderfonds Unicef volledig afgesloten en er is geen nieuws naar buiten gekomen.

Vanuatu ligt in Melanesië in het westelijk deel van de Stille Oceaan tussen de Solomonseilanden en het Franse overzeese gebiedsdeel Nieuw-Caledonië.