Oud F1-baas Ecclestone vader op 89-jarige leeftijd: biologisch mirakel? Of is er meer aan de hand?

Fabiana Flosi, de vrouw van Ecclestone is intussen 44 jaar. Vooral dat doet Tournaye vermoeden dat er hier meer aan de hand is. “De zaadkwaliteit van een 89-jarige man, zelfs al is er genoeg productie, is sowieso slechter. Hou bovendien rekening met de mogelijkheid van erectiele dysfunctie (erectieproblemen, red.). Het is als man op die leeftijd niet gemakkelijk om vlot seks te hebben, zeker niet op regelmatige basis wat nodig is voor bevruchting. En dat dan nog eens met een vrouwelijke partner van 44 jaar bij wie de vruchtbaarheid ook moet afgenomen zijn.”

Dr. Tournaye komt bijgevolg tot de slotsom dat een fertiliteitsexpert een handje heeft toegestoken. “Er zijn verschillende mogelijkheden. Het kan zijn dat Fabiana Flosi vele jaren geleden eicellen heeft laten inbanken. Het kan ook dat ze zwanger is geworden met eicellen van een donor, een jongere vrouw. En het kan natuurlijk dat de bevruchting van de cellen van beide partners met hulp tot stand is gebracht. De allerlaatste mogelijkheid is dat het koppel heel veel geluk heeft gehad.”