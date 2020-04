Politie merkt meer 'vuurke stook': "Vermoedelijk door de sluiting van de containerparken"

De politiezone van het Hageland krijgt meer meldingen van mensen die hun afval in de tuin verbranden. Voorlopig zijn de containerparken nog dicht en mensen proberen hun tuinafval op een andere manier weg te krijgen, door het te verbranden. Maar dat mag dus absoluut niet. Korpschef Luc Liboton van de politiezone Hageland: "De containerparken zijn natuurlijk nog altijd gesloten. De mensen zijn thuis, beginnnen in hun tuin te werken, te snoeien en al dat groenafval stookt men dan op. Maar dat is principieel verboden."