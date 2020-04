Psychologische hulp voor Turnhoutenaren die het moeilijk hebben in tijden van Corona

In Turnhout heeft de stad al een aantal weken een callcenter geopend voor mensen die vragen hebben over het coronavirus. Ze zien dat het aantal telefoontjes langzaam begint te dalen van zo’n 16 naar 12 oproepen per uur.

Operatoren in het callcenter merken wel dat de coronaquarantaine zwaar begint te wegen op sommige inwoners. Mensen waar het thuis niet van een leien dakje loopt of die bijvoorbeeld familieleden hebben die ziek zijn. Zij zijn dan volgens de operatoren nogal kortaf aan de telefoon. “We zitten ondertussen al voor de vierde week in quarantaine en dat begint te wegen”, zegt Turnhouts burgemeester Paul Van Miert. Medische hulp bieden is één ding, maar we merken dat sommigen ook psychologische hulp nodig hebben. Die willen we ook zeker geven door mensen die in de problemen zitten door te verwijzen.”