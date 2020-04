Qatar werpt rijdende robots in de strijd, boetes voor schending quarantaine gaan tot 50.840 euro

Qatar heeft robots ingezet om het verbod op samenkomst op straat te doen respecteren. Het Arabisch emiraat in het Midden-Oosten stelde strenge quarantainemaatregelen in tegen COVID-19, zoals een verbod op samenkomen in het openbaar en gebedsdiensten in groep. De robots hebben 8 camera's met gezichtsherkenning en sturen de data naar een centrale meldkamer. Boetes kunnen oplopen tot 50.840 euro en 3 jaar cel. In Qatar zijn tot nu 1.325 besmettingen geregistreerd en drie dodelijke slachtoffers.