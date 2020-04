Recyclageparken in de meeste steden en gemeenten morgen opnieuw open onder strikte voorwaarden

In Gent, hoofdstad van Oost-Vlaanderen, worden vijf van de zes containerparken onder strikte voorwaarden geopend. Het kleine recyclagepark van Gentbrugge blijft gesloten. Ivago vraagt enkel naar het recyclagepark te komen indien dat echt noodzakelijk is. Asbest en textiel worden geweigerd. De afvalintercommunale schakelt ontsmettingsteams in en stewards regelen de publieksstroom.

ILVA opent haar parken in Aalst en 14 andere steden en gemeenten, al zijn ook daar restricties van kracht. Verko, dat 10 recyclageparken openhoudt in Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Melle, Wetteren en Wichelen, vreesde aanvankelijk voor een stormloop en personeelstekort. Maar inwoners kunnen op afspraak wel een bezoek brengen aan de containerparken. Batterijen, textiel, asbest en landbouwfolies zijn niet welkom.



Miwa opent 6 van de 5 recyclageparken, behalve Vlyminckshoek in Sint-Niklaas. IDM, dat actief is in Lochristi, Lokeren, Moerbeke, Wachtebeke, Zele en Zelzate, stelt de opening van de recyclageparken uit. In Assenede is het recyclagepark enkel op afspraak open voor groenafval. In Deinze opent het recyclagepark dinsdag, in Landegem en Kruisem kan een bezoek vanaf woensdag, maar daar wordt gevraagd elk bezoek uit te stellen indien mogelijk.