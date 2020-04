In Frankrijk zijn treinen rijdende ziekenhuizen geworden: "De voorste wagon is altijd leeg, voor als er een botsing is"

Een uur later was er hetzelfde spookachtige tafereel te zien in Rennes, ook in Bretagne. Niemand mocht het treinstation binnen, alleen op de parkeerplaats stond een tiental ambulances te wachten. Artsen en verplegers gingen met brancards de perrons op.

In Vannes en Rennes arriveerden gisteren in totaal meer dan 60 coronapatiënten, afkomstig uit ziekenhuizen in Parijs. Daar zijn alle intensive care’s (diensten intensieve zorg, red.) zo goed als vol. In Bretagne zijn er minder zieken en dus méér beschikbare bedden. Frankrijk gebruikt voor dit soort evacuaties sinds eind maart "medische treinen". Dat zijn hogesnelheidstreinen die volledig zijn ingericht als een intensive care. Als een ziekenhuis op wielen.