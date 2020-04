Robot James helpt coronapatiënten in isolatie om contact te houden met vrienden en familie

In het Middelheimziekenhuis in Antwerpen hebben ze er een nieuw personeelslid bij. Zijn naam is James en hij is een robot. Hij moet mensen met het coronavirus die geïsoleerd zijn, helpen om contact te houden met hun vrienden en familie. “James wordt aangestuurd via een tablet door de verpleegkundigen vanuit de verpleegpost”, zegt Fatima Van Loon van ZNA Middelheim. “Hij kan zelfstandig te kamer binnenrijden en helpt zo de patiënt om een videogesprek te starten.”