Slechtvalken leggen eerste ei in basiliektoren in Grimbergen

Tot vreugde van pastoor Johan Goossens ligt er sinds vanmiddag een eerste ei in de nestkast van de toren van de Sint-Servaasbasiliek in Grimbergen. De pastoor houdt al jaren de valken in de gaten, die ieder jaar terugkeren naar de nestkast.

Al is het sinds dit jaar voor het eerst in drie jaar een nieuw slechtvalkenkoppel dat de nestkast heeft ingepalmd. De voorbije weken maakten verschillende andere mannetjes hun opwachting en werd er zelfs gevochten.

Toch is de pastoor tevreden: “Een paasei mogen we het nog niet noemen, maar dat de 'Goede Week' goed is begonnen, dat is een feit dat zeker is. Deze middag legde het slechtvalkwijfje haar eerste ei in onze nestkast.”

Dit jaar zijn de slechtvalken er laat bij. In 2019 waren er begin maart al eieren en werden er in totaal vier jongen geboren. De broedtijd duurt ongeveer 30 dagen.