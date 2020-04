Speciale uitzendingen van "Eviva España" en "Komen te gaan": Spaanse droom verandert en de laatste groet via videochat

Eén en Woestijnvis werken momenteel ook aan een special van "Komen te gaan". De reeks volgt enkele vertrouwde begrafenisondernemers uit de vorige reeks, die elk op hun eigen manier in het vak en in het leven staan.



Want terwijl in de ziekenhuizen een hevige strijd wordt gevoerd om levens te redden, neemt de druk ook bij de begrafenisondernemers toe. Voor hen is het geen evidentie om de gangbare afscheidsrituelen aan te passen. Ze organiseren nu uitvaarten die voor iedereen veilig en "coronaproof" zijn. Geen warme knuffel of handdruk meer, maar een laatste groet via videochat.



Uitzenddatum van de special "Komen te gaan" volgt nog.