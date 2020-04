Leerlingen uit Limburg gaan op virtuele Romereis: de Coromareis

De Romereis van de laatstejaarsleerlingen van de WICO scholengemeenschap is door de coronacrisis in het water gevallen, maar de leerkrachten doen nu toch hun best om Italië tot bij de leerlingen te krijgen. Ze organiseren een virtuele rondreis.

"Dat de reis afgelast werd, was natuurlijk een grote teleurstelling voor hen, op deze manier hopen we hen toch een deel van de pret te kunnen gunnen", zegt leerkracht Koen Lemmens van campus Sint-Maria in Neerpelt.