Wie kan nu eigenlijk een GAS-boete krijgen voor corona-overtredingen en hoe? Nog veel vragen over systeem

GAS-boetes voor corona-overtredingen zijn op dit moment dus eigenlijk niet mogelijk. Toch zijn er hier en daar wel degelijk al GAS-boetes uitgeschreven. Vooral in het Brusselse zijn er al duizenden de deur uit. Maar het is onduidelijk of daar eigenlijk een wettelijke basis voor is. Geldt het Koninklijke Besluit ook voor GAS-boetes in het verleden? Zo neen, dan lijkt er geen wettelijke basis voor zo'n GAS-boete en lijken ze dus onterecht uitgeschreven. Een GAS-boete aanvechten kan in elk geval. Eerst via de GAS-ambtenaar, en een beroep bij de politierechter is ook mogelijk.