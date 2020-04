Team van psychologen in UZ Gent: "We zijn van 3 naar 8 psychologen gegaan, vraag om mentale bijstand is verdrievoudigd"

Het team is er voor het personeel van het ziekenhuis, maar het is ook bereikbaar voor patiënten en familie. "Maar gemakkelijk is dat niet altijd. Als er afscheid moet genomen worden van een patiënt dan heb je geen vlot contact met de familie. Normaal gezien zie je die als bezoeker en kan je die ontmoeten in de kamer van de patiënt. Je kan die uitnodigen voor een gesprek, maar nu kan dat niet. Je kan hen niet helpen op de gebruikelijke manier en dan is het heel moeilijk om hen bij te staan bij het verlies van een geliefde. Soms wordt er afscheid genomen met behulp van een Ipad en dat is wel heel zwaar. Niet alleen voor de familie, maar ook voor de zorgverlener want die heeft dan het gevoel dat hij gefaald heeft. Dat is natuurlijk niet zo, want je doet al wat mogelijk is met de middelen die er zijn. Erover praten helpt dan."