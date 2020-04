Transmigranten proberen nog steeds het Kanaal over te steken (ondanks coronacrisis)

Coronacrisis of niet: heel wat transmigranten proberen nog steeds het Kanaal richting het Verenigd Koninkrijk over te steken. In De Panne vond de politie gisterenochtend nog een bootje terug op het strand met daarin natte kledij. Later op de dag werd een groep van 25 transmigranten opgepakt in Bray-Dunes in Frankrijk, net over de grens met België.