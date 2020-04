Trouwen in tijden van corona. "In oktober geven we een feest, eentje om nooit te vergeten"

In beperkte kring, mocht het jonge paar dan toch trouwen. Al was er geen fysiek contact toegelaten. Cynthia: "Geen kus kunnen geven, dat was heel moeilijk. Je ziet de mensen op afstand staan, bent zo dankbaar dat ze zijn gekomen in deze moeilijke tijd, maar je mag ze niet even vastpakken of knuffelen. Dat was hard."