Uitdaging aanvaard: "Dat hij het lef had daar te dansen terwijl ik weeën had!"

Echtgenote Krystle op Buzzfeed News: "Ik was toch wel wat van mijn melk omdat hij het lef had zo’n filmpje te maken terwijl ik weeën had. Maar goed, zo is hij nu eenmaal. Beminnelijk en tegelijkertijd wat zot in zijn hoofd."

"Op het moment zelf vond ik het maar niks. Maar nu ik eraan terugdenk, ben ik blij dat onze baby later zal zien hoe zijn vader in werkelijkheid is. Dat hij grappig is en een lichtpunt kan zijn in welke situatie dan ook."

"Natuurlijk speelde het in ons hoofd dat wij of de baby besmet zouden raken met het coronavirus. Want het is toch een voortdurend komen en gaan van verpleegsters, bijvoorbeeld om de baby te komen voeden of om mij eten te brengen. Dat je daarover met je man kan praten, is toch ook wel belangrijk."

Op Instagram voegde Krystle nog toe dat haar man wel degelijk een steun en toeverlaat was tijdens de bevalling. Het koppel mocht uiteindelijk een zoon verwelkomen: