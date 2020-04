Uitvaarten in parochies van bisdom Antwerpen gratis in deze coronatijden

Daarom besliste het bisdom van Antwerpen dat er voorlopig geen kosten aangerekend zullen worden voor uitvaarten in de kerk. “Er zijn zo veel mensen die uren vrijwilligerswerk doen. Denk maar aan leerkrachten die vele uren achter hun computer zitten om leerlingen individueel of in groep te begeleiden of aan verpleegkundigen die tot op hun tandvlees gaan om zieken bij te staan. Als kerk willen we daarom solidair zijn. Het zou eigenaardig zijn dat op het moment dat bijna alles stilligt, behalve de uitvaarten, wij wel onze volledige inkomsten zouden hebben,” aldus Bonny.