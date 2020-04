Vrachtwagen belandt in gracht in Aalter, takelwerken nog niet afgerond

Deze namiddag is een vrachtwagen op de E40 richting Brussel in Aalter gekanteld en in een gracht terechtgekomen. De chauffeur verloor de controle over het stuur omdat hij vermoedelijk onwel is geworden. Daardoor kwam hij van de rijbaan af en kwam het voertuig volledig op zijn zij te liggen. De bestuurder kwam er zonder al te zware verwondingen van af.