Een helderblauwe lucht en vitamine zon: het warme weer houdt deze week aan met donderdag tot 23 graden

Vandaag trekt in het begin van de namiddag een weinig actieve regenzone het westen van het land binnen. De storing verplaatst zich daarna langzaam oostwaarts en nadert op het einde van de dag het centrum van het land. Voor de storing is het nog zacht met vrij veel zon. De maxima schommelen tussen 16 graden aan de kust en 21 in de Kempen, en waarden van 18 tot 20 in de meeste andere streken. De matige zuidenwind ruimt in de namiddag naar zuidwest en wordt 's avonds zwak. Dat meldt het KMI.

Vannacht komen er opnieuw opklaringen in het westen van het land. In het centrum en het oosten blijft het bewolkt met op sommige plaatsen nog tijdelijk wat lichte regen of motregen. Daarna wordt het overal droog met kans op vorming van nevel of mist. De minima liggen tussen 3 en 10 graden.