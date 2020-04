Wielrenner Tim Declercq dubbel blij met erkenning beste knecht tijdens de coronastop

Tim Declercq woont op dit moment met zijn vriendin in Houthulst. Terwijl de grote wielerklassiekers door de coronacrisis zijn afgeblazen, blijft hij gewoon trainen. "Het is een beetje schipperen", vertelt hij. "Langs de ene kant moet je in conditie blijven om zodra nodig weer te kunnen starten op hoog niveau, maar langs de andere moet je er ook voor zorgen niet te diep te gaan en oververmoeid te geraken."

De erkenning als beste helper is het resultaat van een poll die wielerwebsite Cyclingnews hield in het peloton. Nadat Declecq al twee keer de Kristallen Zweetdruppel in eigen land won, is dit voor het eerst een internationale erkenning. "Het doet deugd om deze periode eens te onderbreken met wat goed nieuws", zegt hij.

Behalve met trainen houdt Declercq zich nu bezig met klusjes in zijn huis in Houthulst. "Mijn vriendin heeft mij al veel werk gegeven en ik ben volop aan het schilderen", zegt hij. "Zij is nu ook van thuis uit aan het werken en het is wel fijn om zo veel samen te zijn. En ook onze hond geniet volop nu zijn beide baasjes de hele tijd thuis zijn."

"Toch doet het pijn die klassiekers waar we ons al maanden op voorbereiden, niet te kunnen rijden. Maar het zijn voor iedereen zware tijden", zegt Tim 'El Tractor' Declercq. "Het moeilijkste is dat we op dit moment geen nieuwe startdatum en dus ook geen doel hebben om ons naar te richten."