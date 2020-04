Woonzorgcentra slaan noodkreet: "We willen duidelijkheid over testen, opleiding en bescherming zorgkundigen"

In "Het Journaal" ging Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) in op al deze dringende vragen: "Een week voor ons land in lockdown is gegaan hebben we voor de veiligheid van de bewoners al beslist dat er geen bezoek meer mocht komen, en ook dat het personeel aan hoge veiligheidsvoorschriften moest beantwoorden, om zoveel mogelijk besmettingen te voorkomen. Of personeelsleden die besmet zijn nog moeten blijven werken, daarover win ik advies in, en dat is op dit moment het onderwerp van een interministeriële conferentie."